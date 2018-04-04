Erdoğan'dan Trump'a 'Suriye'den çekiliyor musunuz?' sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a 'Suriye'den çekileceğiz' açıklamasını sorduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yeni bir ayrıntı gündeme geldi.

30 Mart tarihinde Erdoğan'ın talebi sonrası gerçekleştiği belirtilen görüşmede, ABD'nin Suriye’den çekilmeye hazırlandığı açıklayan Trump’ın sözleri de gündeme geldi.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Erdoğan'ın konuyla ilgili sorusu üzerine Trump, “Oradaki misyonumuzun sonuna geldik” dedi. Ancak Trump, ABD’nin hemen yarın Suriye’den çıkamayacağını da ekledi. Trump’ın çekilmeye ilişkin bir detay vermediği öğrenildi.

Trump'ın "çekileceğiz" açıklamasına karşın ABD bölgeye takviye birlikler göndermeye devam ediyor.