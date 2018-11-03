Erdoğan'dan Trump'a Halk Bankası talebi

ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Halk Bankası soruşturmasının düşürülmesini istediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Halk Bankası soruşturmasının düşürülmesini talep ettiği belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre, Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinde Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Fırat'ın doğusu konuları gündeme gelmedi. Ana gündem maddesinin bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılması ve bunun eş zamanlı olarak açıklanması olduğu görüşmede, Erdoğan'ın Trump'tan Halk Bankası soruşturmasının düşürülmesini talep ettiği öğrenildi. Trump'ın Erdoğan'a Hazine Bakanlığı ile görüştükten sonra nasıl bir yöntem izleneceğine karar vereceğini söylediği belirtildi.

Haberde ikili arasındaki Halk Bankası diyaloğu şu sözlerle aktarıldı:

"Erdoğan: Biliyorsunuz, Halk Bankası süreci devam ediyor. Artık bu soruşturma sürecinin de düşürülmesini istiyoruz. Normalleşme sürecinde önemli bir adım olacaktır.

Trump: Hazine Bakanlığımla görüşüp nasıl bir yöntem izleyeceğiz, nasıl olacağına bir bakacağım."

Ankara'daki bilginin Halk Bankası soruşturma dosyasının ABD Adalet Bakanlığı’ndan Güney Bölgesi Savcısı’na gönderildiği yönünde olduğu belirtilen haberde, soruşturmanın idari bir kararla da kaldırılabileceğinin düşünüldüğü, görüşmede Trump’ın bu konuda bilgi vereceğini söylediği aktarıldı.

Erdoğan ve Trump'ın 11-12 Kasım tarihlerinde Paris'te yapılacak Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıldönümü etkinliklerinde bir araya gelmek üzere sözleştikleri de ifade edildi.

