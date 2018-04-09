Erdoğan'dan 'teşvik' açıklaması: Fazla kıskançlık iyi değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'süper teşvik' olarak adlandırılan teşvik belgelerinin dağıtımın töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Tören"inde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Geçtiğimiz sene hazırlıkları tamamlanan 23 proje ve 19 firmaya vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin doğrudan 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Birileri fazla büyüme hayırlı değildir diyor. Niye, fazla kıskançlık iyi değildir. Büyüme oranı ne kadar artarsa o kadar güçlü olacaksın. Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay 2002 yılında yüzde 25 iken bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 30.5'e yükseldi.

Türkiye'nin bütçe gelirleri beş katına çıktı ancak borçlanması aynı seviyede kaldı. Bu tablo büyümeye de olumlu yansıdı. Cari açık sorunu yeni yatırımların önünde teknik ve psikolojik bir engel.

Akkuyu Nükleer Santrali 22 milyar dolarlık bir yatırım ancak para bizim cebimizden çıkmıyor. Nükleer Santralin inşaatı hızlandığında şu an 3 bin 500 olan istihdam 10 bine çıkacak.

Yatırım destekli teşvik sisteminden yatırımcıyı yüksek faizden kurtarmak hayati bir öneme sahip.

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği sağlanabiliyor.