Erdoğan'dan 'tanzim' açıklaması: 31 Mart'a kadar düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginde tanzim satış noktalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Şimdi ne diyor? Tanzim satıştan rahatsız olmuş. Onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar; senin gibi, müfteriler senin gibi..." derken, "İşte onlara karşı biz hemen anında bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze meyve bunları getirmeye başladık. Ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Ve eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız" ifadelerini kullandı.