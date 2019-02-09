Erdoğan’dan tank palet fabrikasının özelleştirmesine aynı savunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye’deki tank palet fabrikasının özelleştirilerek 25 yıllığına Katar ordusunun ortağı olduğu BMC’ye verilmesini ‘mülkiyet devri yok’ diye savunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni’nde yaptığı konuşmada, 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı bünyesindeki tank palet fabrikasının Katar ortaklı BMC’ye verilmesiyle ilgili olarak “Satış söz konusu değil” açıklaması yaptı.

Erdoğan “Tank palet fabrikasının satılması yani mülkiyetinin devri asla söz konusu değildir. Fabrika devlete aittir. Fabrikada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında da hiçbir gerileme yaşanmayacaktır. Arazideki her türlü taşınmazın mülkiyeti devlete aittir. Alımı yapan firma; yüzde 50'si Katar, yüzde 50'si Türkiye ortaklığı olan bir firmadır. 40-50 milyon dolarlık yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Fabrikayı çok daha güçlü ve verimli hale getireceklerdir” diye konuştu.

Erdoğan geçen ay yaptığı bir konuşmada da fabrikanın “özelleştirilmediğini", BMC’ye "devredildiğini” ileri sürmüştü. Fabrikaya ilişkin özelleştirme kararı 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmıştı. Kararda fabrikanın işletme hakkının devredilmesi yoluyla özelleştirmesine karar verildiği belirtilmişti.

Erdoğan bugün yaptığı konuşmada “Bugün bile müttefiklerimizle yaşadığımız en ufak bir anlaşmazlıkta silah alım anlaşmalarını gündeme taşıdıklarını görüyoruz” dedi ve “Türkiye'nin milli güvenliğini başka bir ülkeye devretmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Tank palet fabrikasını alan Ethem Sancak'ın ortağı olduğu BMC’nin yüzde 50 hissesi Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bulunuyor