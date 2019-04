Erdoğan'dan talimat: Her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kampında İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla buluşurken, 'Her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün' talimatını verdi.

AKP’nin Kızılcahamam kampında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AKP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Çiğdem Karaaslan sunumlar yaparak belediye başkanlarının taleplerini dinledi. Yapılan sunumlarda özellikle yeni belediye başkanlarına yeni yapacakları harcamalara dikkat etmeleri ve yeni borçlanma yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Başkanlara özellikle 2020 yılına kadar sıfırdan projelerin yapılmaması istendi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, sunumlarda başkanlara “Bitirtilemeyen çok proje var. Uzayan, tamamlanmayan projeler tepki çekiyor. Sıfırdan proje yapmayın. Yüzde 40’ı yapılan projeleri dondurun, yüzde 70 ve fazlası yapıldıysa öncelikle bu projeleri bitirin” talimatı verildi.

Erdoğan, toplantı kapsamında İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya geldi. İstanbul seçimleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “YSK henüz kararını vermedi. YSK’nın her türlü kararı kabulümüzdür. Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün” ifadelerini kullandığı belirtildi.