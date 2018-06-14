Erdoğan'dan Suruç açıklaması: Milletvekilimizin ağabeyi PKK'lılar tarafından öldürüldü

Erdoğan, Suruç'ta yaşanan ölümlü seçim kavgasının ardından bir açıklama yayınlayarak HDP'yi suçladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında esnafla çıkan tartışma sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenler arasında milletvekilinin erkek kardeşi ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticisi Esvet Şenyaşar ile oğlunun da olduğu bildirilirken, konu hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan, İstanbul'da Milli İrade Platformu'nun düzenlediği iftar programında konuşmada olayla ilgili, "Şanlıurfa -Suruç'ta Milletvekilimizin ağabeyi PKK'lılar tarafından öldürüldü. Kürt kardeşlerimizin de ben bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Bu olay, PKK ve HDP'nin, Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerinin hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir" dedi.

Öte yandan DBP yöneticisi Şenyaşar ve oğlunun, yaralı olarak getirildikleri hastanede AKP'liler tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor.