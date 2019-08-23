Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Putin’le görüştük, Trump’la görüşeceğiz

Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesini ve Trump ile planlanan görüşmesini hatırlatarak ‘Bütün mesele Suriye’deki sıkıntıları aşmak’ diye konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin 18. yıldönümünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesine değinerek yakında da Trump ile görüşeceğini belirtti ve konunun “Suriye’deki sıkıntıları aşmak” ve “barışın egemen olduğu bölge” oluşturmak olduğunu iddia etti.

Erdoğan “Bugün sayın Putin ile görüşmemizi yaptık. İdlib’deki gelişmeleri ateşkes çerçevesi içerisinde yürütme noktasında görüş alışverişini yaptık. Önümüzdeki günlerde sayın Trump’la bu görüşmeleri yapacağız” dedi ve “Bütün mesele Suriye’deki sıkıntıları aşmak ve barışın egemen olduğu bölge ihdas etmek. Allahın izniyle bunu da başaracağız” iddiasında bulundu.

Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı.

KAYYUM ATAMALARI: 'İSPANYA'DA OLUNCA SESLERİ ÇIKMAYANLAR...'

Burada HDP’li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili "Vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız" sözlerini sarf etti. Erdoğan, "İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir" diye konuştu.

S-400 VE ABD İLE SÜREN MÜZAKERELER

Erdoğan S-400’lerle ilgili “Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık” dedi.

“Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz” diye konuşan Erdoğan, ABD ile süren müzakerelere ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

“Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız.”