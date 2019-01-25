Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana Mutabakatı'na ilişkin, 'Bizi birilerinin Suriye'ye davet etmesine gerek yok biz zaten 1998’de Adana mutabakatı ile bunu imza altına aldık' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erzurum’da AKP Belediye Başkan adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuşan Erdoğan, "Amaç Türkiye’ye diz çöktürmekti, başaramadılar. Suriye sınırında olanların gerisinde Suriye değil Türkiye hesapları var. Irak'ta Türkiye hesapları var. Millet olarak biz tarihe, sosyolojiye, coğrafyaya yeterli önemi vermiyoruz. Kendi tarihimizle ve kültürümüzle ilgili bir elin parmaklarını geçmeyecek ciddi çalışma varken, batıda belli bir dönemimiz hakkında yüzlerce çalışmaya rastlıyoruz. Sadece şu Erzurum'u sahip olduğu kültürel miras dahi yüzlerce bilim insanının çalışmasına yetecek zenginliktedir" dedi.

Erdoğan, "Bizi birilerinin Suriye'ye davet etmesine gerek yok biz zaten 1998’de Adana mutabakatı ile bunu imza altına aldık. 35 milyar doları biz harcıyoruz, onlar hala titriyor. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatlarımızda bunun işaretini vermiştik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sözler tutulmazsa güvenli bölgeyi kendimiz oluştururuz. Sahada kontrol bizde olmalı, diğer önerilere kapalıyız. Sabrımız sınırlı değil, sonuna kadar beklemeyiz" diye konuştu.