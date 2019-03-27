Erdoğan'dan 'Sezai Temelli' açıklaması: Bu adam Kürt değil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye ilişkin, 'Buradan Türkiye'ye sesleniyorum, bu adam (Sezai Temelli) Kürt değil. Kürtler üzerinden istismar yapan birisi. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan diyor. Kürdistan'da oylar HDP'ye verilecekmiş. Özhaseki dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan birine mi vereceksiniz? Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Düzce'deki mitinginde açıklamalarda bulundu.

HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi hedef alan Erdoğan, "Buradan Türkiye'ye sesleniyorum, bu adam (Sezai Temelli) Kürt değil. Kürtler üzerinden istismar yapan birisi. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan diyor. Kürdistan'da oylar HDP'ye verilecekmiş. Özhaseki dururken oyunuzu soyadı yavaş olan birine mi vereceksiniz? Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım" dedi.

Erdoğan, "Dünyanın kaç bucak olduğunu anlasınlar. Kürdistan'ı seviyorlarsa oraya git. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bu ülkeyi böldürtmeyiz. Böyle bir ortamda sandığa gitmemek ülkeye ve millete ceza vermektir. Hiçbir vatandaşımızın böyle bir vebali göze alacağını düşünmüyorum. Bizim demokrasi anlayışımızda sandık namustur" diye konuştu.

Erdoğan, seçmene sandığa gitme çağrısı da yaparken, "Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şey sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir" ifadelerini kullandı.