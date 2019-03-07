Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması: Yerli ve milli...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçirilmesi sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben bu alanda da doğrusu yerliye, milliye inanıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal 24'te katıldığı "Başkan Özel" programında Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına getirilmesine ilişkin konuştu.

Erdoğan, Şenol Güneş'in Milli Takımın başına geçmesine sevindiğini ve kendisini tebrik ettiğini belirtirken, "Ben bu alanda da doğrusu yerliye, milliye inanıyorum. Şu anda Şenol Bey bizim ligimizdeki tepeden tırnağa bütün futbolcuların hepsinin puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden. Tabii ki Lucescu ile bir şey yapıldı onu da bir kenara koymamak lazım. Bir gençleşme olayı söz konusu oldu. Ama bu konuda ben Şenol Bey'in zaten genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Zaten bu ay Arnavutluk ve Moldova ile bir sürece giriyor. Bunlarla birlikte şöyle iyi bir başlangıç, bir deplasman, bir içeride olmak üzere inşallah yapılırsa ben inanıyorum ki arkasıda bunun iyi gelecektir" dedi.