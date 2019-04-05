Erdoğan'dan seçim sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri sonrası ilk kez konuştu. Erdoğan, 'Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım, olayın seçim süreci bitti. Şimdi olayın mahkeme süreci var' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından ilk kez konuştu.

"Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım, olayın seçim süreci bitti. Şimdi olayın mahkeme süreci var" diyen Erdoğan, "Bu mahkeme sürecinde bu işin 3 basamağı var. İlçe, il seçim kurulları ve YSK. YSK, bu mahkeme sürecinin patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Bazen bakıyorum, ağzı olan konuşuyor. Yaşamamışlar, belirli kariyeri olan da konuşuyor. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul'da tercihli oyla seçim yapıldığı zaman İstanbul'un ilçe ve il seçim kurullarından milletvekili seçilmiştim. YSK'ya müracaat sonrası alındı. Nihai olduğu için yapılacak bir şey yoktu. Sonra İBB Başkanı oldum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu süreçte ilçe seçim kurullarında yapılanlar yapılıyor. Partiler de itiraz sürecini çalıştırıyor. Bir üstü il seçim kurulları. Oradan da netice alınamadığında bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa YSK. Buraya itiraz etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değil" diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: