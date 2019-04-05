Erdoğan'dan seçim sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından ilk kez konuştu.
"Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım, olayın seçim süreci bitti. Şimdi olayın mahkeme süreci var" diyen Erdoğan, "Bu mahkeme sürecinde bu işin 3 basamağı var. İlçe, il seçim kurulları ve YSK. YSK, bu mahkeme sürecinin patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Bazen bakıyorum, ağzı olan konuşuyor. Yaşamamışlar, belirli kariyeri olan da konuşuyor. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul'da tercihli oyla seçim yapıldığı zaman İstanbul'un ilçe ve il seçim kurullarından milletvekili seçilmiştim. YSK'ya müracaat sonrası alındı. Nihai olduğu için yapılacak bir şey yoktu. Sonra İBB Başkanı oldum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Bu süreçte ilçe seçim kurullarında yapılanlar yapılıyor. Partiler de itiraz sürecini çalıştırıyor. Bir üstü il seçim kurulları. Oradan da netice alınamadığında bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa YSK. Buraya itiraz etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değil" diye konuştu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Şu anda Türkiye'de 30 tane Büyükşehir Belediyesi'nin 15'ini biz, 1 tanesini MHP aldı. Onlar da 14 tanesini aldı. Cumhur İttifakı olarak yüzde 53.3'tür. ABD ve Avrupa'nın önce hadlerini bilmesi lazım. Cumhur İttifakı ilçe belediyelerin yüzde 70'ini almıştır.
Millet Cumhur ittifakına gönlünü vermiştir. İstanbul'da 39 belediyenin 25'ini Cumhur İttifakı aldı. Meclis üyeliklerinde keza Cumhur ittifakı çok önce. Alınacak kararlar Meclis'ten geçecek.
Telaşa gerek yok. Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin Genel Başkanıyım. Bu ikisini beraber yürütmek zorundayım. Şimdi bir Anıtkabir olayı yaşandı. Sen mazbatını aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Sen o deftere nasıl yazması gerektiğini de bilmiyor. Şu andaki yaptığı işe protokol açısından yanlıştır. MSB o defteri çekti aldı. Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. Yüksek Seçim Kurulu kararını verince iş neticelenecektir.