Erdoğan'dan seçim öncesi önemli değişiklik: Hepsi Yıldırım için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için özel bir düzenleme hazırlığında. Buna göre büyükşehirlerde soruşturma yetkisi İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp, Cumhurbaşkanı’na bırakılıyor. Üzerinde çalışılan Protokol Yönetmeliği'ne göre büyükşehir belediye başkanları, sadece Cumhurbaşkanı’nı karşılayıp uğurlamaktan sorumlu olacak…

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için protokoldeki sırasını ve İçişleri Bakanı'ndan emir alacak olmasını sorun ettiği iddiası gündeme gelmiş, bu konuda çalışma hazırlığı olduğu ileri sürülmüştü. İddialar Yıldırım'ın adaylığının resmen açıklanmasına kısa bir süre kala doğrulandı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 30 büyükşehir için öngörülen yeni düzenlemeleri köşesine taşıdı. Buna göre büyükşehirlerde soruşturma yetkisi İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp, Cumhurbaşkanı’na bırakılıyor. Üzerinde çalışılan Protokol Yönetmeliği'ne göre büyükşehir belediye başkanları, sadece Cumhurbaşkanı’nı karşılayıp uğurlamaktan sorumlu olacak.