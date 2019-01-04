Erdoğan’dan seçim genelgesi: Gereken tüm önlemler alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan seçim genelgesinde, 'millet iradesinin sandığa sağlıklı yansıması amacıyla, seçim kurullarının yer ve araç tahsisi gibi ihtiyaçları ile nitelikli iş gücü takviyesinin karşılanması konusunda gereken tüm önlemlerin alınacağı' belirtildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddeleri uyarınca 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yapılacağı hatırlatıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesinin önemli olduğu vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi: