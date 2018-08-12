Erdoğan'dan sanayicilere uyarı: Döviz alma yoluna gitmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Valiliği'nin verdiği yemekte konuştu. Konuşmasında sanayicileri sert bir dille uyaran Erdoğan, 'Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin, B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği'nin verdiği yemekte konuştu.

Konuşmasına Trabzon’un kanaat önderleri ve gönüllü kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Erdoğan, kötüye giden ekonomik durum ve ABD yaptırımları üzerinde durdu.

Erdoğan, "gecenin karanlığının en koyu anının şafağın sökme anına yakın olan an olduğunu" belirterek, "Asla alemlerin Rabbinden umudu kesmedik. İdraklerimize karamsarlık gömleği giydirilmesine izin vermedik" dedi.

'CÜSSELERİNE GÜVENEREK ÜLKEMİZE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

"Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz" diyen Erdoğan, "Türkiye’yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Saldırdılar ne oldu? Hiç. Batmış Yunanistan'a derece veriyorlar. Bitmiş zaten versen ne yazar. Türkiye'nin notunu düşürecekmiş, indirsen ne yazar?" diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye’ye son bir asırdır birçok defa kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. Bugün de benzer operasyonlara maruz kalıyoruz. Birileri cüsselerine güvenerek ülkemize diz çöktürmeye çalışıyor. Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini zannediyorlar. Ekonomik yaptırımlarla bizi sindirebileceklerine inanıyorlar. Her gün bir yenisini eklendikleri küstah açıklamalarla bize had bildireceklerini düşünüyorlar. Yargılaması devam eden bir şahıs üzerinden hukuk sistemimize müdahale etmeye yelteniyorlar. Milli onurumuzu, devletler arası teamülleri, Dünya Ticaret Örgütü’nün ortaya koyduğu şartnameleri, uluslararası hukuku ve diplomatik kuralları tamamen hiçe sayarak 10 bin kilometre öteden bize emir vermeye teşebbüs ediyorlar. Ekonomik tetikçilerini kullanarak iplerini ellerinde tuttukları kredi derece kuruluşlarını üzerimize saldırtıyorlar. Saldırdılar ne oldu. Hiç”

'MALLARI DEPOLARDA İSTİFLEYENLER BEDELİNİ ÖDEYECEK'

"Trabzonlu kardeşlerim asla karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın" telkininde bulunan Erdoğan, "16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü ve ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. Türk ekonomisi parametreleri 15-20 yıl öncesi ile karşılaştırılmayacak kadar düzgündür, sağlamdır. Bazı haberler alıyorum. Mallarını satmıyorlar, ne demek. Ne demek mallarını satmıyorsun. Satacaksın arkadaş. Depolarda istiflemek ne demek o, satacaksın. Satmadın onun da bedelini ödemek durumunda kalırsın. Çünkü ben bunu ‘İhanet-i Vataniye’ olarak görüyorum. Sen bunları ne için ürettin satmak için ürettin. Eee şimdi ne yapıyorsun. Sende mi birilerine hizmet etmenin gayreti içindesin. Bize milli lazım milli, yerli lazım yerli. Eğer milli değilsen yerli değilsen bunun bedelini ödersin" uyarısında bulundu.

SANAYİCİLERE UYARI: BUNU BÖYLE BİLESİNİZ...

Erdoğan, konuşmasında sanayicileri sert bir dille uyararak, "Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül etmeyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz" dedi.