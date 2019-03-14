Erdoğan'dan sağlık emekçilerine 'seçim' şartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge talebine ilişkin 'seçimden sonra ele alacağız' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi açılışında sağlık emekçilerinin 3600 ek gösterge talebine ilişkin açıklamada bulundu.

"Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz" iddiasında bulunan Erdoğan, "En son 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın seçim şartı koştuğu "ek gösterge" başlığı kamu emekçilerinin aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biri.