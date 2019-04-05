Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerilimi hakkında konuşan Erdoğan 'Biz S-400 sürecini bitirdik. S-400 ile ilgili ödemelerimiz devam ediyor' dedi. F-35'lere ilişkin ise 'Kısa süre içerisinde dördüncü F-35 de teslim edilecek. Pilotlarımız da ABD'de eğitimlerini sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Eyüp'te cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile yaşanan S-400 gerilimi hakkındaki soruya Erdoğan "ABD'nin şu andaki söylemleri çok yanlış. Biz S-400 sürecini bitirdik. S-400 ile ilgili ödemelerimiz devam ediyor" diye yanıt verdi.

Erdoğan "Bizim ABD'ye teklifimiz, 'Sizden patriotları alalım' idi. ABD uygun şartlarda bize tanımadı. Biz de bu nedenle şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Temmuz ayında teslimat başlayacak" dedi.

F-35'ler konusunda ise Erdoğan "F-35 konusunda önüne gelen bir şeyler söylüyor. Çok kısa bir süre içinde dördüncüyü de teslim edecekler. Pilotlarımız da bir general öncülüğünde ABD'de eğitimlerini sürdürüyor" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'un NATO toplantısı için ABD'de olduğunu hatırlatan Erdoğan, toplantıda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptığı konuşmanın "manidar" olduğunu belirtti. Erdoğan Stoltenberg'in açıklaması hakkında "Adeta 'NATO ülkesi üyelere herhangi bir yaptırım doğru değildir, hepsine ihtiyacımız var' ifadesini kullandı. Daha önce de 'Biz üyelerimizin hangi silahı alacağına müdahale edemeyiz' demişti" diye konuştu.

Erdoğan 8 Nisan'da yapacağı Rusya ziyaretiyle ilgili olaraksa "Bizim Rusya ziyaretimizin bu defa, üst düzey stratejik konsey toplantımızın Rusya ayağıdır. Burada S-400 önemli bir yer tutuyor" diye konuştu.

RUSYA: GÜNDEMDE SURİYE VE S-400 OLACAK

Öte yandan Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili bugün bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinin gündeminde S-400 anlaşması ve Suriye'deki mevcut durumun olacağını bildirdi.