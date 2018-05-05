Erdoğan'dan rakiplerine: Altın palan vursan eşek yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de halka hitap etti. Erdoğan buradaki konuşmasında diğer cumhurbaşkanı adaylarını, Ziya Paşa'nın 'Zerdûz (altın) palan vursa yine eşek yine eşektir' dizesiyle eleştirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AKP il kadın kolları kongresine katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında diğer cumhurbaşkanı adaylarını, Ziya Paşa'nın "Zerdûz (altın) palan vursa yine eşek yine eşektir" dizesiyle eleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Şimdi birileri çıkmış, diyorlar ya, 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek. Cumhurbaşkanı adayı yatırımlarıyla tanınmış olacak'. Nerede o cumhurbaşkanı, o aday nerede, Nerede o aday? Canım kardeşlerim. Ziya Paşa güzel söylemiş: Eşek zerdûz (altın) palan vursa yine eşektir. Bir başka sözünde de şunu söylemiş: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı neyle milletin karşısında? Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz. 'İNCE SİYASETTE KARAR KILDILAR' Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran'da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır. Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siayaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur. 'YENİKAPI CUMHUR İTTİFAKINA DÖNÜŞÜ' MHP ile kurduğumuz, BBP'nin de destek verdiği seçim ittifakıyla milletimizin karşısına çıktık. Dün adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı. Yenikapı ruhu, 'Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda bütünleştik mi? Zira ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Ayrılığa, gayrılığa son, artık birlik zamanı. 'BUNLARI DEHLEDİK, RAHAT DURMUYORLAR' Biz çalışırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor. Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin. Öğretmeni olduğun yerlere bak.