Erdoğan'dan 'Putin' açıklaması: Katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi hedef alan kimyasal provokasyona ilişkin, 'İnşallah Duma'da kimyasal saldırıyla katledilen masum çocuklar için harekete geçeceğini umduğumuz mahşeri vicdan bu krizi sona erdirecektir' dedi.

Suriye'ye yönelik tehdit açıklamaları sürerken, dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Askeri güçlerine güvenen ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden rahatsızlık duyuyoruz" diyen Erdoğan, "Suriye rejimi bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir. İnşallah Duma'da kimyasal saldırıyla katledilen masum çocuklar için harekete geçeceğini umduğumuz mahşeri vicdan bu krizi sona erdirecektir. Dün akşam Sayın Trump ile görüştüm. Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Ve birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz, bunu kendileriyle tekrar konuşacağım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "İnşallah İdlib, Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı taraflarını da güvenli hale getirecek ve tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Ülkemizde bir gelecek kurmak isteyenlere de elbette bu imkanı sağlayacağız" dedi.