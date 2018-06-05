Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması: Dersini veririm sana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki konuşmasında prompterin bozulmadığını, başka bir nedenle sustuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki konuşmasında prompterin bozulduğu ve bu yüzden sustuğu haberlerine ilişkin konuştu.

Muharrem İnce'nin ilgili görüntüleri miting meydanlarında izletmesine yanıt veren Erdoğan, "Geçen gün öyle diyor. Prompter'ı unutmuşum. Ben prompteri unutmadım, dersini veririm sana. Ben kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda, yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken dönüyordu, korumalar önünü kestiler, tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım ‘şurada hocaefeninin önünü kestiler’ bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır bay Kemal, bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız" dedi.