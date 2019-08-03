Erdoğan'dan Pelikancılara ziyaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Pelikancılar grubunun merkezi olan Bosphorus Global'i ziyaret ederek 1,5 saatlik bir görüşme yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global'i (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) ziyaret ederken, yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Odatv'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da hazır bulunduğu görüşmeye; Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt ve Öğüt'ün eşi, AKP içindeki Pelikan yapılanmasının da önde gelen ismi Hilal Kaplan ile Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkan Yardımcısı Ceyhan Aksoy'un da eşlik ettiği aktarıldı.

Bosphorus Global, sosyal medya hesabından da söz konusu ziyareti, "Başkan Erdoğan müessesemize teşrif buyurdular" sözleriyle duyurdu.

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na karşı bir Pelikan Bildirisi yayımlamıştı. Bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

Erdoğan'ın ziyaretini Bosphorus Global, Twitter hesabından şöyle duyurdu: