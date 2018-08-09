Erdoğan'dan patronlara: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve heyetiyle görüşmesinde Türkiye ile ABD gerginliği konusunda, 'Makul süre içinde her şey düzelecek. Piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek' dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, patron temsilcilerine ABD ile kriz ve ekonomideki son gelişmelerle ilgili olarak, “Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek” dediği öğrenildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul eden Erdoğan'ın basına kapalı olarak 1 saat 40 dakika süren görüşmede “Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak” dediği bildirildi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, kabulde; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanısıra TOBB heyetinde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, MemurSendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Başkanı Önder Kahveci de hazır bulundu. TOBB heyeti ziyarette Erdoğan’a üzerinde ayet yazılı tablo hediye etti.

'MAKUL SÜRE İÇİNDE DÜZELECEK'

Edinilen bilgiye göre, toplantıda ABD ve diğer dış kaynaklı piyasadaki gelişmeler gündeme geldi. Son gelişmelerle ilgili iş ve çalışma dünyasının temsilcilerine mesaj veren Erdoğan’ın, “Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak” dediği bildirildi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin katkısıyla bundan sonra sürecin daha hızlı işletileceğini" kaydeden Erdoğan’ın, “Hiç korkmayın, hepsi geçecek, özel sektör de vatandaşımız da neyin nereden geldiğinin farkında” ifadelerini kullandığı belirtildi.

'İŞ DÜNYASI'NIN TALEPLERİ: ÜZERİMİZDEN YÜK ALIN

Patron heyetinin "Maliye Bakanlığı’nın, iş dünyasının üzerinden olabildiğince yük alması" taleplerini gündeme getirdiği toplantıda, ABD’ye giden Türk heyetinin temaslarıyla ilgili olarak da, “Sürecin işlediği” yorumları yapıldı.

MÜSİAD İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, TÜRSAB yetkilileri, acente sektörüyle ilgili Erdoğan’a bilgi verirken, bazı mevzuat sıkıntılarını da Erdoğan’a iletti. Erdoğan, MÜSİAD ile de görüştü.