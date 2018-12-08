Erdoğan'dan partililere: Beğenin ya da beğenmeyin MHP adayıyla ilgili yorum yapmayın

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, il başkanları toplantısında partililere bazı uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, il başkanları toplantısında partililere önemli uyarılarda bulunduğu belirtildi. Toplantıda bazı il başkanlarının MHP’nin adayları ile ilgili eleştiriler yöneltilmesi üzerine, Erdoğan'ın bazı uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in kulislere dayandırdığı haberine göre, Erdoğan partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. İddiaya göre partililerin MHP'nin adaylarına yönelik birtakım eleştirilerde bulunması üzerine Erdoğan, "Adayı beğenin ya da beğenmeyin. Onlarla çatışmayın, ters düşmeyin. MHP'nin adayı ile ilgili yorum yapmayın. Bunlarla ilgilenmeyin" dedi.

'KENDİ ÇALIŞMALARINIZA BAKIN'

Erdoğan, "İttifakla ilgili diğer parti mensupları ne söylerse söylesin onların üzerinden siyaset geliştirmeyin. Kendi çalışmalarınıza bakın. İttifak olmayan illerde kendi adayınıza odaklanın. Herkes ittifakın hukukuna sahip çıksın" ifadelerini kullandı.