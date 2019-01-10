Erdoğan'dan 'Palu ailesi' talimatı: Mahkemenin kararı nasıl verdiği belli oldu

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen Palu Ailesi olayına ilişkin yayın yasağı kararı alınırken, kararın ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının bulunduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın programına katılan 'Palu Ailesi' olayı AKP'nin MKYK ve MYK toplantılarında da gündem oldu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Bunlar toplumu rencide ediyor” dediği öğrenildi. Toplantıda RTÜK'le ilgili yeni öneriler getirildiği, Erdoğan'ın da talimat verdiği belirtildi.

Bazı kurul üyeleri, RTÜK’ün yetersiz kaldığı, yeni bir denetim ve kontrol mekanizması kurulması gerektiğini belirterek, cezalandırmanın çözüm olmadığını, reklam veren üzerinden bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyledi.

YAYIN YASAĞI TALİMATI

TBMM’de önceki yıllarda kurulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyonu”nun önerileri üzerinden bazı önlemler alınabileceğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan, “Olabilir, üzerinde çalışalım” dedi. Erdoğan, Adalet Bakanı Gül’ü de arayarak “Bu tür şiddet içerikli yayınlara müdahil olunabiliniyor mu? Yayın yasağı getirilebilir mi? Çalışma başlatın” dedi.

Erdoğan, şiddet içerikli dizilere reklam verilmemesi için de çalışma yapılmasını istedi.

Erdoğan, “RTÜK işlevselleşti. RTÜK Kanunu baştan aşağı değişmeli” dedi.