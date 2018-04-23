Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Aşağıda olsam ağzının payını verirdim

Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'i hedef alarak; "Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili 'Güneş Motel'den daha beter' diyen Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e tepki göstererek; "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü" diye konuştu. CHP'li Özgür Özel, bugünkü Meclis toplantısında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Başbakan Binali Yıldırım'ın saklandığını söylemişti.

