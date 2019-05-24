Erdoğan’dan ‘oylar çalındı’ ısrarı: 'Hırsızlık işte burada'

YSK’nin İstanbul seçimlerini iptaline ilişkin gerekçeli kararında AKP’nin ‘oylar çalındı’ iddiasına ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmezken Erdoğan bu söylemde ısrarcı. Erdoğan ‘İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada’ diye konuştu.

YSK’nin gerekçeli kararında AKP’nin “oylar çalındı” iddiasına ilişkin herhangi bir ifade yer almazken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “oy hırsızlığı” söylemini sürdürüyor.

Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarları ile iftar yemeğine katılmasının ardından yaptığı konuşmada “YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada” dedi.

Erdoğan “İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? 31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Erdoğan “Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?” sözlerini sarf etti.

TAKSİCİLERE UBER VE ÖTV MESAJI

Konuşmasında seçimler öncesinde ticari araçlarda ÖTV’nin sıfırlanması uygulamasının uzatılabileceği sinyalini veren Erdoğan, UBER’in de korsan taksicilikten farkı olmadığını söyledi ve "UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok” diye konuştu.

