Erdoğan'dan örtülü ödenek rekoru: 5 ayda 1 milyarı aştı

2017 yılında örtülü ödenek adı altında tam 1,9 milyar lira harcayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'da bu rekoru kırmaya 'kararlı' görünüyor. Erdoğan yılın ilk 5 ayında örtülü ödenek üzerinden 1 milyar lira harcadı.

2003 yılında örtülü ödenekten 98,3 milyon lira kullanan Erdoğan, 2017'de rekora imza atarak tam 1,9 milyar lira harcamıştı.

2018'de ise tam 1 milyar 722 milyon lira harcayan Erdoğan, bu yılın ilk 5 ayında yine rekor tutarda bir harcamaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'un ilk 5 ayında örtülü ödenekten tam 1 milyar 6 milyon 621 bin lira harcadı.

HEPSİNİN REKORUNU KIRDI

Erdoğan cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturana kadar örtülü ödeneği kullanma yetkisi başbakandaydı.

Eski başbakanlar Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz döneminde örtülü ödenek adı altında 190 milyon lira kullanılırken, AKP 2003’ten bu yana 15 milyar liradan fazla örtülü ödenek harcamasına imza attı.