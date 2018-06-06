Erdoğan'dan operasyon sinyali: Şimdi sıra Kandil'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e operasyon sinyali verirken, 'Şimdi sıra Kandil'de sıra Sincar'da' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta maden işçileriyle iftarda buluştu.

AKP iktidarında yüzlerce maden işçisi alınmayan önlemler ve denetimsizlik nedeniyle yaşamını yitirirken Erdoğan, “Artık madenlerimizi yürek burkan kazalarla değil en ileri tekniklerle yapılan üretim modelleriyle konuşmak, tartışmak istiyoruz. Maden sahalarını sarı, kırmızı, mavi olarak risk gruplarına ayırarak denetimlerini de ona göre yapacağız. Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüterek kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekle kararlıyız” dedi.

KANDİL VE SİNCAR AÇIKLAMASI

15 Temmuz'a ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini belirten Erdoğan, idam taleplerine ilişkin, “Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak daha önce de söyledim. Yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız" derken, "İşte bak Afrin’de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik mi? Ne oldu kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil’de, Sincar’da. Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz. Gideceğiz. Artık o CHP’nin Türkiye’si yok. Artık AK Parti iş başında olduğu bir Türkiye var. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik" ifadelerini kullandı.