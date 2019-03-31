Erdoğan'dan öldürülen Saadet üyelerine ilişkin açıklama: Partilerin sorgulanmasını doğru bulmuyorum...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya, Pütürge'de yaşanan olaya ilişkin konuşarak 'Bu durum partiler arası bir sorgulamaya dönmemeli. Partilerin bundan dolayı yargılanmasını doğru bulmuyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oy verdikten sonra bugün yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan Malatya, Pütürge'de iki Saadet üyesinin öldürülmesine ilişkin açıklamasında "İki vatandaşımızın ölümü beni ciddi anlamda üzmüştür" ifadelerini kullandı.

"Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Yargı süreci gerekli araştırmaları yapıyor. Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum" diyen Erdoğan, AKP'nin suçlanmaması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

"Bu durum partiler arası bir sorgulamaya dönmemeli. Partilerin bundan dolayı yargılanmasını doğru bulmuyorum. Dudaklarımızın arasından çıkacak sözler büyük önem taşıyor."

Erdoğan, seçim sonuçlarını İstanbul'dan izleyeceğini, sonrasında basın açıklaması yapıp Ankara'ya gideceğini açıkladı.