Erdoğan'dan öğrencilere: Burs almayın, kredi alın, bedavacılığa alışmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde öğrencilere seslendi. Erdoğan, gençlere 'Burs almayın, kredi alın, bedavacılığa alışmayın' önerisinde bulundu. Öğrenci Andı'nı da eleştiren Erdoğan, 'Bu Öğrenci Andı, ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin eseridir' dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğrencilerin aldığı geri ödemeli bursu, sigortalı bir işe girdikten sonra ödemeye başladıklarını söyleyerek, "Bu seni bedavacılığa alıştırmıyor" dedi.

"Gençlerle birbirimizi anlamamız şart" diyen Erdoğan, "Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

'ÖĞRENCİ ANDI EZANI TÜRKÇE OKUTMAK İSTEYENLERİN ESERİ'

Öte yandan Erdoğan Danıştay'ın andımız kararına ilişkin olarak da şunları kaydetti: "Bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Metne baktığın zaman bu milletin kendisini kültür medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değildir. Bizim andımız İstiklâl Marşı'dır."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: