Erdoğan’dan Nâzım’a 'cehennem' sansürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Trabzon'da yaptığı konuşmada Nazım Hikmet'in 'Davet' şiirini okudu. 'Bu memleket bizim' cümlesiyle hafızalara kazınmış şiirdeki 'cehennem' Erdoğan'a fazla geldi.

Erdoğan, AKP Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada Nâzım’ın Davet şiirini okudu.

“Bu memleket bizim” cümlesiyle hafızalara kazınmış olan şiir, daha önce de Erdoğan ve başka sağcı siyasetçiler tarafından değerlendirilmişti.

Erdoğan Trabzon’da ilginç bir şey yaptı ve şiirin “yurt güzellemesine” indirgenme potansiyeli taşıyan girişini değil, sömürüyü, yoksulluğu ve zulmü anlatan dizelerini vurguladı.

Ve böylece manipülasyonda da yeni bir çığır açmış oldu.

“Kapansın el kapıları bir daha açılmasın” dizesindeki “el kapıları” belli ki Erdoğan’ın konuşmasında “yabancı ülkelerle” yaşanan gerilimlere işaret etmek için kullanıldı.

Oysa, “el kapısı” Nâzım’ın şiirinde bütünüyle emeğini satanların başvurup sömürüldüğü sınıfları anlatıyor.

Erdoğan’ın asıl hamlesi ise şiirden “cehennem” kelimesini bir çırpıda kaldırıvermesi oldu.

“Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.”

Erdoğan "cehennem" kelimesini atarak bu bölümü “bu cennet bizim” diye bitirdi.

Bileklerin kan içinde, ayakların çıplak olduğu bir resmi “cennet” olarak görmesi bir yana bu haliyle şiir oldukça garip bir anlam kazandı.