Erdoğan'dan NATO toplantısında S-400 açıklaması

NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO içindeki güçlü konumumuzu korurken ulusal çıkarların gerektirdiği adımları tabii ki atacağız. Türkiye'nin farklı ülkelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. S-400 gibi meseleler üzerinden böyle bir tartışmanın açılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısında konuştu.

"İttifakın güvenliğini doğrudan ilgilendiren terör gibi asimetrik tehditlerin de arttığı dönemdeyiz. Böylesi bir ortamda varoluş gayesi küresel güvenlik ve istikrarı korumak olan yapılarda ise çok ciddi aksamalar yaşanıyor. Bu kurumlar ya karar alamıyor ya da aldığı kararları hayata geçiremiyor. Bunun bedelini masumlar ve bizim gibi krizlere komşu ülkeler ödüyor" diyen Erdoğan, "Mültecilere 35 milyar dolarlık bir rakam harcadık. Aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı düzenledik. DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkesi biz olduk. Zeytin Dalı harekatı ile Afrin bölgesini PKK’nın Suriye kolunun işgalinden kurtardık. Güvenli bölgelere 320 bin civarında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü sağladık. Büyük bir insani felaketin eşiğine gelen İdlib’de de inisiyatif alarak tekrar sükunetin sağlanmasını temin ettik. Böylece yüz binlerce masumun ölümünü engellediğimiz gibi Avrupa’yı sarsacak düzensiz göç akımının önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

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