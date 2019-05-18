Erdoğan'dan muhtarlara: Silah dediniz, silahı da verdik

İstanbul'da muhtarlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özlük haklarının yanında silah dediniz silahı da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere' dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından onlarca kez muhtarlarla toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan dolayısıyla İstanbul'da bir kez daha muhtarlarla bir araya geldi.

"İstanbul'da muhtarlarla iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özlük haklarının yanında silah dediniz silahı da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere" diyen Erdoğan, "Bizim gözümüzde muhtar mahallesindeki her hanenin üzüntüsünü sevincini en iyi şekilde bilendir. Özlük haklarının yanında silah dediniz silahı da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. Muhtarlık bilgi sistemini de biz kurduk. Bu muhtarlık müessesine verdiğimiz önemin bir işaretidir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlık daire başkanlığını biz kurduk" ifadesini kullandı.