Erdoğan'dan muhtarlara: Elimiz, gözümüz, ayağımızsınız...

Muhtarları sarayda toplayan Erdoğan, 'Sen benim cumhurbaşkanım değilsin' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim ben milletimin Cumhurbaşkanı olarak seçildim' dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen muhtarlar buluşmasında konuştu.
Erdoğan, muhtarlara seslendiği konuşmasında "Muhtarlara ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Çünkü biliyoruz ki bizim elimiz, gözümüz, ayağımız sizsiniz" dedi.
Erdoğan'ın muhtarlarla düzenlediği toplantıdaki konuşmasından öne çıkan ifadeleri şu şekilde:
- Seçimden önce muhtarlarımızın tamamıyla bir araya gelme hedefimize bir adım daha yaklaştık.
- Her zaman söylüyorum; muhtarlarımızı üzen beni de üzer. Muhtarlarımızı mutlu eden beni de mutlu etmiş olur.
- Bu salondaki manzara, Türkiye’deki demokrasinin nasıl ahenk içinde işlediğinin en bariz örneğidir. Demokrasiyi herkes böyle anlamıyor. Demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı az sayıda ülkeden biriyiz.
- Toplantılarımıza başladığımız günden beri pek çok vatandaşımızın sıkıntılarına çözüm bulduk.
- Muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkan sağladık.
- İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapacağımız projeyi hayata geçiriyoruz.
- Ana muhalefetin başındaki zat şahsımı bu göreve meşru şekilde gelmemekle itham ediyor, 'benim Cumhurbaşkanım değilsin' diyor. Bay Kemal ben senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, milletimin Cumhurbaşkanı olarak seçildim.
- Yüzde 52.6 oy kim verdi, milletim verdi. Sen yüzde 52.6'nın içerisinde olmayabilirsin ama sen yüzde 52.6'ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ihanet ettiğin için bir yere pabuç olmadın yaraya merhem olmadın. Teröristlerle el ele kol kola gezene milletim yürü demez.
- Bay Kemal niye sen cumhurbaşkanı adayı olmadın? Sen karşımıza çıksaydın. Meşruiyet çok daha güzel olarak ortaya gelirdi. Genel başkan olduğun halde çıkmadın.
- Bu zat kaset kumpasıyla önü açılmış olsa da CHP kurultayın seçilip geldiği için meşru bir siyasetçi kendine göre. Bizim CHP delegelerinin iradesine saygımız vardır tercihlerine saygı duyuyoruz.
- Son seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 52,6'lık bir desteği meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için işte adamlarını ne yapıyor, 'dökülün sokaklara' diyor.
- Ama 15 Temmuz gecesinde de tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınıyor ve o darbe girişimini tüm gece orada kahvesini yudumlayarak geçiriyor.
- Biz darbelere karşı milletimizle beraber tankların önünde dururuz. Teröristlere arkadaşlar demek terör örgütüne destek vermek FETÖ gibi ihanet çetesinin taşeronluğuna soyunmak da bunların demokrasisine işaretir.
- Geçtiğimiz cumartesi günü yeni yönetim sisteminin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. Eğitime ayırdığımız kaynak eski rakamla 161 katrilyon, sağlığa 157 katrilyon altyapı yatırımlarına 65 katrilyon lira tahsis ettik.
- Geldiğimizde Türkiye'de 25 havalimanı vardı şimdi 56 havalimanımız var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok.
- Muhtar kardeşlerim, belediye başkanlarımız, özellikle AK Partili belediye başkanları sizin emrinizdedir. Eğer bunu yapmıyorlarsa şu sizlere dağıtılan formlara şikayetlerinizi yazmalısınız. Kaymakamlar aynen sizin emrinizdedir.
- Aynı şekilde bakanım da bu talimatları onlara veriyor. Valiler de buna dahil. Biz bu milletin efendisi değiliz hizmetkarıyız bizim farkımız bu.
- Millet olarak bir olacağız, bayrağımızı asla indiremeyecekler. Bu vatan topraklarını bugüne kadar bölemediler böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek.