Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Pensilvanya iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu, İnce'ye tazminat davası açtı.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu, İnce'ye tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin "Erdoğan Pensilvanya'dan icazet aldı" iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Erdoğan ayrıca İnce hakkında tazminat davası da açtı.

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta cuma günü bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Erdoğan 2001'de partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen'in yanına ABD'ye gitti ve izin aldı. Erdoğan'ın yanında bir isim daha vardı. Bu ismin başına bir şey gelmemesi için şu anlık bu olayı gizli tutuyorum. Ancak başkan olduktan sonra açıklayacağım" demişti.

Erdoğan'ın İnce'nin iddialarını reddederek, "Ben niçin Pensilvanya'dan izin alacağım ki. İspat etmezse namerttir" ifadesini kullanmıştı.