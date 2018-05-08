Erdoğan'dan 'Muharrem İnce' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Meclis'te anasayı değiştirecek bir çoğunluk istediklerini belirten Erdoğan, 'Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız? Orada bir kendisi var bir de kuklası var' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Anamuhalefet partisi lideri kendisi aday olmaktansa başka bir ismi öne sürdü. Bir türlü Genel Başkan olarak seçilemeyen bir ismi önerdiler.

Önce başarı kriterleri açıklandı, sonra hiçbir kritere sahip olmayan bir ismi aday gösterdi.

Dün de 15 vekilini ağlata ağlata başka partiye göndermişlerdi. Dünyanın hiç bir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlama yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.

Bizim burada bir sıkıntımız var. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız? Orada bir kendisi var bir de kuklası var. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız sopayı tutanla mı uğraşacağız?

Bizi çıldırtacaklarını söylediler, haklarını vermek lazım, şaşırtmayı başardılar.

Bu yalancı pehlivan hiçbir işe yaramasa da milletimizi güldürüyor. Bu karikatür tipin ne yapacağını göreceğiz.

16 yılda en büyük hayıflanmam sikletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımızdır.

DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

Ekonomide hiçbir teknik temeli olmayan, kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var.

ANASAYI DEĞİŞTİRECEK ÇOĞUNLUK TALEBİ

Aziz milletimden isteğim şudur, bizi bugüne kadar yalnız bırakmadınız, anayasa değişikliği yapacak şekilde cumhur ittifakına çok daha farklı güç katmanız olacaktır. Yeni dönemde istikrar ve güvenin temininde Meclis çoğunluğu önemlidir. Milletimizin desteğiyle cumhur ittifakının anayasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacağına inanıyorum.

Dün iyi bildiğiniz kişi ve kesimlerin yarın rotayı nereye çevireceklerini kestirmeniz mümkün değildir. Hesabımız halkadır, hakkadır. Bugün de bu hesabı herkese karşı veririz. Biz iki yüzlü iki dilli olmadık. Herkese aynı şeyleri söyledik ve söylemeye devam ediyoruz.

Suriye halkına verdiğimiz hizmetleri bırakınız başka ülkeleri rejimin kendisi dahi sağlayamamıştır. Türkiye'yi AB'ye eşit ve adil bir şekilde almayı hedeflemeyen hiçbir projeye rıza göstermedik.

EY BATI, BİZ SİZİN NE DENLİ AŞAĞILIK OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ

Fransa'da kendini bilmezler Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bir bildiri yayımlamış. Acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil'i, Tevratı, Zebur'u okumuşlar mıdır? Okusalar heralde kendi kitaplarının da yasaklanmasını isterler. Ey Batı... Bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bilin. Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz."