Erdoğan'dan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne: Vurur geçeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milas’taki hastanenin bağlantı yolunu yapmamakta direndiğini ileri sürdüğü Muğla Büyükşehir Belediyesi için ‘Eğer biraz daha böyle devam ederlerse dinlemeyiz ha, vurur geçeriz’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuştu.

"Muğla'ya hizmet yakışır, Muğla'ya eser yakışır, Muğla'ya yatırım yakışır, Muğla'ya AK Parti belediyeciliği yakışır, Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır" sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, "Muğla'yı yıllarca CHP yönetimi yönetti mi? Ne yaptılar? Artık benim milletim bu CHP zihniyetine dersini şu sandıkta versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada ve hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. 37 gün kaldı. Çalışalım ve bu işi bitirelim" dedi.

"Ben Kıraathane diyorum CHP'liler ne anlıyor kumarhane. Bunlar tabi yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler" diyen Erdoğan, "Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta bunlar olacak ve her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim oraya gelecekler hem derslerini çalışacak hem de orada çaylarını, kahvelerini içmek suretiyle benim ne devletim varmış benim ne belediyem varmış diyecek. İşte biz hizmet belediyeciliği diyoruz" ifadelerini kullandı.

'VURUR GEÇERİZ'

Milas’taki hastanenin bitmek üzere olduğunu ancak büyükşehir belediyesinin bağlantı yolunu yapmamakta direndiğini ileri süren Erdoğan "Eğer biraz daha böyle devam ederlerse dinlemeyiz ha, vurur geçeriz" dedi.

'SAĞOLSUN EŞİM SIFIR ATIK PROJESİNİ BAŞLATTI'

Muğla'nın "susuzluktan kavrulduğu" ve "sık sık sel baskınlarına uğradığı" ifadelerini kullanan Erdoğan "Gelin bu dönem Bodrum’u AK Parti belediyeciliği ile tanıştıralım. Sağ olsun eşim sıfır atık projesiyle ilgili yoğun bir çalışma başlattı. Her yerde sıfır atık projesini yaygınlaştırdık" diye konuştu.

TUNÇ SOYER VE ALPER TAŞ'I HEDEF ALDI

Cumhur İttifakı için "pazara kadar değil mezara kadar devam edeceğiz" diyen Erdoğan, CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer ve Beyoğlu adayı Alper Taş için ise "evlere şenlik" ifadesini kullandı. Erdoğan "Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir’den (Tunç Soyer) ve Beyoğlu’na (ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş) kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik" diye konuştu.