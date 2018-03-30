Erdoğan'dan MİT operasyonuna ilişkin ilk açıklama

MİT'in Kosova'da düzenlediği operasyona ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova'da yaptığı operasyon hakkında konuştu.

Erdoğan, "MİT, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini aldılar getirdiler ve emniyete teslim ettiler" dedi.

Erdoğan konuşmasında parti içine dönük de açıklamada bulunurken, "Biz dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik hala da ediyoruz. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz. Biz bir defa dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Bunun için genel merkezimizle, il teşkilatımızla, hükümetimizle 2023 hedeflerine odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.