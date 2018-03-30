Erdoğan'dan MİT operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'da yapılan MİT operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Dün Kosova'da yapılan MİT operasyonuna ilişkin konuşan Erdoğan, "MİT, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini aldılar getirdiler ve emniyete teslim ettiler" dedi.

"Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara birlikte yolumza devam ettik hala da ediyoruz" diyen Erdoğan, "Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.