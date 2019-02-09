Erdoğan'dan MHP'ye 'Alparslan Türkeş Üniversitesi armağanı'

MHP'nin kuruluşunun 50'nci yıldönümünde Adana'da konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini söylediğini duyurdu.

MHP'nin kuruluşunun 50'nci yıldönümünde Adana'da konuşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini söylediğini duyurdu.

MHP'nin Adana'da 1969 yılında ilk kongresini gerçekleştirdiği Adnan Menderes Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir" dedi.

Bahçeli, "Partimizin 50. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugünde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıldönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur" diye konuştu.