Erdoğan'dan Menbiç açıklaması: Trump ile görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Arjantin'e giderken, zirvede ABD Başkanı Trump ile Menbiç konusunu görüşeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e giderken, yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı'ndan basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Menbiç konusunu görüşeceklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bizim Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna'yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız" şeklinde konuştu.

RUSYA'DAN S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALIMI

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır." dedi.