Erdoğan'dan Menbiç açıklaması: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, 'Suhuletle çözmek için her yolu denedik, deniyoruz. ABD ile Rusya ile görüşmelerin neticelenmesi için çalışıyoruz. İşte sınırdayız, en yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Bize verilen sözler tutulur, süreç işlerse ne ala, aksi takdirde hazırlıklarımızı tamamladık, gerekli adımları atacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda konuşuyor.

"Kimseyi zararına iş yap demiyoruz ancak, faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş, marketlerde hala fiyatlar düşmüyor, bunu neyle izah edeceğiz. Marketlerde halkımı sömürmeye devam edenler varsa hesabını sorarız" diyen Erdoğan, "Son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız. Faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde fiyatlar hala yüksek. Bunun ahlaki temeli olabilir mi? Rakamlar ortada, ama bakıyorsunuz fiyatlarda değişim yok, hala vatandaşımı nasıl soyacaklarının peşindeler" ifadelerini kullandı.

FIRAT'IN DOĞUSU VE MENBİÇ AÇIKLAMASI

Menbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon gündemine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Menbiç ve Fırat'ın doğusundan bizi uzak tutmak isteyenler terör örgütlerini iyice bilemek niyetindeler.Suhuletle çözmek için her yolu denedik, deniyoruz. ABD ile Rusya ile görüşmelerin neticelenmesi için çalışıyoruz. İşte sınırdayız, en yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Bize verilen sözler tutulur, süreç işlerse ne ala, aksi takdirde hazırlıklarımızı tamamladık, gerekli adımları atacağız" diye konuştu.