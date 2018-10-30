Erdoğan'dan Melih Gökçek'i susturan mesaj

MHP'nin Ankara adaylığı teklifine ilişkin 'onore oldum' diyerek açık kapı bırakan Melih Gökçek, Erdoğan'ın 'Yol ve dava arkadaşım, bunun böyle devam edeceğini sanıyorum' mesajı sonrası sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası görevinden istemeyerek ayrılmak zorunda kalan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in ismi bir süredir yerel seçimlerde MHP Ankara adaylığı için geçiyor.

Konuya ilişkin dün açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Melih Bey değerli bir şahsiyettir, onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur, MHP'ye şeref kazandırır" derken, Gökçek'ten anında yanıt gelmiş, "Sayın Bahçeli beni onore etti" demişti.

Karşılıklı açıklamaların ardından bugün tavrını net şekilde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsimler üzerinde spekülasyonları doğru bulmuyorum. Gökçek yol ve dava arkadaşım, bunun böyle devam edeceğini sanıyorum'' dedi.

Sosyal medyayı etkin kullanan, kendisiyle ilgili tüm açıklamalara anında yanıt veren Gökçek'in Erdoğan'ın bu açık mesajı sonrası sessiz kalması dikkat çekti.

Gökçek'in sosyal medyadaki son mesajı Bahçeli'ye ettiği teşekkür mesajı.

Gökçek'in konuyla ilgili nasıl bir açıkalama yapacağı merak konusu.