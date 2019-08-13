Erdoğan'dan Marmaris'te 'kaçak yapı' ziyareti: Bakanlar Kurulu izin vermişti...

Bayram tatili için Muğla Marmaris'e giden Erdoğan, bir süredir tartışmalara neden olan ve 150 dönüm arazi üzerinde yer alan Besa AŞ’ye ait yapıyı inceledi. Erdoğan’ın helikopterle izlediği inşaata Bakanlar Kurulu'nun izniyle başlanmış, kaçak yapı olduğu için yapılan şikayet üzerine mühürlenmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güzergahında olmadığı halde mühürlenen Besa A.Ş’ye ait projeleri helikopterden inceledi. Erdoğan’ın helikopterle bölgeyi inceleme görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bayram tatili için Muğla Marmaris'e giden Erdoğan, bir süredir tartışmalara neden olan ve 150 dönüm arazi üzerinde yer alan kaçak yapıyı inceledi. Erdoğan’ın dakikalarca helikopterle yaklaşarak izlediği inşaatın, Besa Grup'un otel projesi olduğu belirtildi.

KAÇAK YAPIYI İNCELEDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu kararıyla verilen özel izinle inşasına başlanan ve kaçak yapı olduğu için şikayet üzerine mühürlenen yapıyı gezmesi tepkilere yol açtı. Güzergahı olmadığı halde helikopterden inşaat üzerinde inceleme yapan Erdoğan, mühürlenen yapıyı gezerek soru işaretlerine neden oldu.

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı olan ve hükümete yakınlığıyla bilinen Salih Bezci’ye ait olan Besa Grup'un, söz konusu otel projesi için denizi doldurması tepki çekmişti. Vatandaşların şikayeti ardından inşaat, "kaçak ve ilave yapı ile izinsiz deniz doldurma" sebebiyle durdurulup mühürlenmişti.

Bölgedeki ağaçlar ve yeşil alan tamamen yok olurken, Bodrum yarımadasında kalamar üreme merkezi olan alanın da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu söyleniyor.

Kaçak yapı olduğu için mühürlenen otel inşaatının geçen hafta firma tarafından lansmanının yapılması da tepki çekmişti.