Erdoğan'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması: Bay Kemal çık izah et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi Ankara'da yolsuzluklar içinde bulunun aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Hesabını veremiyor şu anda. Bay Kemal çık adayının karşılıksız senetle dolaştığını sen izah et' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi Çatalca-Yassıören hattı ile Habibler-Başakşehir kavşakları güzergahlarının açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş'ı hedef alırken, "İstanbul'a getirdiğimiz hizmetleri anlatsam günler yetmez. Projeler hazır. Ben zaten İstanbul'u çok işi biliyorum. İstanbul'u o CHP zihniyetinden, çöp dağlarından, susuzluktan kurtardık. CHP çöp, çukur, çamur demektir. Yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir. Şimdi Ankara'da yolsuzluklar içinde bulunun aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Hesabını veremiyor şu anda. Bay Kemal çık adayının karşılıksız senetle dolaştığını sen izah et. Şimdi kaçıyorlar, arkadaşlarımız da onları kovalıyor" diye konuştu.