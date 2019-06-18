Erdoğan’dan Macron’a Doğu Akdeniz tepkisi: Sen kimsin de...

Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesine yönelik açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ‘Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Şirketin varmış. Şirketin şirketin kadar konuşur’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzonlularla buluştuğu İstanbul’daki programında Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin faaliyetlerine son vermesine yönelik açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yüklendi.

Erdoğan Macron için “Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Şirketin varmış. Şirketin şirketin kadar konuşur” dedi. Erdoğan S-400 konusunda da “O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız” dedi.

Türkiye’nin son 6 yıldır siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kaldığını savunan Erdoğan “7 Şubat MİT krizi bu sürecin işaret fişeği gibiydi. Gezi olayları, çukur terörü, 15 Temmuz darbe girişimi geçen yıl Ağustos ayında yaşadığımız operasyonlarla bugünlere geldik. S-400 ve Doğu Akdeniz'de ülkemizi tehdit altına alan aynı gayeler vardır” diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar birilerini çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Savunma sanayisi ileri bir Türkiye her yıl ülkemize sattıkları silahlar üzerinden milyonlarca dolar kazanan silah baronlarının işine gelmiyor. Göreve geldiğimizde yerli savunma sanayimiz yüzde 20'yi oluşturuyordu, şu anda yüzde 70'e çıktık.

- Kendilerine yük olmayacak ancak karşılarında da dik durabilme cesareti gösteremeyecek pısırık, ürkek, özgüvensiz bir Türkiye hayal ediyorlar. Eskiden olduğu gibi bir mektupla ya da telefonla hizaya getirebilecekleri Türkiye'nin hasretini çekiyorlar.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

- 27,5 milyar dolar Merkez Bankası döviz rezervi vardı şimdi 90 milyar dolar gibi bir seviyede seyrediyoruz. Uluslararası basında yürütülen karalama kampanyalarının motivasyonu budur.

DOĞU AKDENİZ: 'BAZEN BİZE FEDAİLİK YAPIYORLAR'

- Doğu Akdeniz'de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim sondajlarımızdan neden rahatsızlık duysun? Bazen bize fedailik yapıyor. Biz de Deniz Kuvvetlerimizle yerimizi alıyoruz ve orada aramaya devam ediyorlar. Geçenlerde bizim oradaki personelimize tutuklama çıkaracaklarını söylediler. Biz de onlara dedik ki afedersiniz sıkıyorsa gelin alın dedik. Çünkü biz Türkiye'yiz buna fırsat vermeyeceğiz.

- Gemilerimizin dördü de çalışmalarını sürdürecek. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz.

- Geçen Macron açıklama yapıyor, 'Türkiye oradan çekilsin'. Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı Türkiye garantör ülkedir. Burada Yunanistan, İngiltere konuşabilir. Niye garantör ülkedir. Senin şirketin varmış. Senin şirketin şirketin kadar konuşur. O da Total. S-400'de neden bu kadar kıyamet koparıyorlar? Bulgaristan alıyor ses yok. Kusura bakmayın savunma noktasında her türlü tedbirimizi alırız ve alıyoruz.



- Bu milleti hafife alanlar bir mektupla, beyanla Türk milletini hizaya getireceklerini zannedenler er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklardır. Açık ve net söylüyorum Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Gerekirse baş veririz ama hukuksuzluk karşısında asla başımızı eğmeyiz.

S-400: 'PUTİN'E SÖYLEDİM, O İŞ BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR'

- Tacikistan'da S-400 konusunda Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede buradan bizim geri adım atmamız mümkün olmadığını açık söyledik. O iş bizim için bitmiştir, kapanmıştır. Çok kısa zaman içerisinde siparişlerimizi alacağız. Amerika bize Patriot vermek istiyorsa buyursun versin. Gerçi bunlar teröristlere ücretsiz veriyorlar. Biz paramızla istedik. Ta Obama döneminde istedik, Kongre istemiyor dediler. Kusura bakmayın, biz de başımızın çaresine bakacağız. İnsansız hava aracı, silahsız, silahlı hava aracı. Altay tankı, fırtına obüslerimizi, fırtına, piyade tüfeklerimizi geliştirdik. 17 sene önce savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağımlı ülke hamdolsun iyice geriledi, geriledi yüzde 30'lar seviyesine indirdik. İnşallah bundan sonra da bu hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz.