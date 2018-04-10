Erdoğan'dan Lavrov'a 'Afrin' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Afrin açıklamasına, "Afrin'i kime vereceğimizi en iyi biz biliriz. Zamanı geldiğinde Afrin'i Afrinlilere teslim ederiz. Teslim etme zamanını da Lavrov değil, biz belirleriz" yanıtı verdi.

Lavrov, " Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" demişti.