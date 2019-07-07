Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs'a 'bakan' ataması...

Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi sürerken, bundan sonra bir cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bir bakanın görev alanının Kuzey Kıbrıs olacağı öne sürüldü.

Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi sürerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu” genelgesi yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.

Konuyla ilgili Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs'a yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, “Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü” oluşturulacak.