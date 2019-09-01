Erdoğan'dan Konya'ya seçim teşekkürü: Metro yapacağız...

Konya'da toplu açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimde alınan yüksek oy nedeniyle teşekkür ettiklerini söylerken, 'İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylülde yapıyoruz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış töreninde konuştu.

Seçimde alınan sonuç dolayısıyla Konya'ya teşekkür ettiğini açıklayan Erdoğan, kentte metro yapımına başlanacağını duyurdu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum. Çok yüksek oy oranlarıyla yüzümü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Son 17 yılda eski rakamla 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehir genelinde 8 bin derslik, 2 devlet üniversitesi oluşturarak Konya'nın eğitim altyapısını baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları hem de etkinlikler için 42 bin kişilik stad, gençlik tesisleri, spor kompleksleri inşa ettik. Çok sayıda millet bahçesi yaparak eski stadyumu millet bahçesi yapıyoruz. Konyalı bakanımız Murat Bey suratle belediye başkanımızla el ele verecek hızla artık anneler, çocuklarını yanlarına alacaklar millet bahçesinde eğlenecekler. İnşaatı devam eden şehir hastanemiz 1250 yatağı ile ülkemizin en büyük sağlık tesislerinden biri olacak. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 km'den 1141 km'ye çıkardık.

Asıl yeni eserlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylülde yapıyoruz. Metro hattı, Konya'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün Konya şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biriyse bunu ayrım yapmadan yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçluyuz.