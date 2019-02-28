Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Senin baban da bunu iyi bilir sen de iyi bilirsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasında, 'Sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir sen de iyi bilirsin. Detayına girmeyeyim' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mitingleri kapsamında bugün Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

"Bugün 28 Şubat post modern darbesinin, demokrasimiz adına o utanç gününü yıl dönümü" diyen Erdoğan, "Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü. Bu çileleri CHP ile çektik. bu CHP zihniyetidir. bu. Camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Bay Kemal sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var, kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerin zihniyeti neyse sizin zihniyetiniz aynı. İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin. Dün baktım Batman'da konuşuyor. Ne diyor? Domates, biber, patlıcan... Sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir sen de iyi bilirsin. Detayına girmeyeyim. Bugün yokluk kuyruğu yok, varlık kuyruğu var" diye konuştu.